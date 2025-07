I LETTORI CI SCRIVONO/ SI SECCA DI NUOVO L’ALBERO DI NATALE DONATO AL COMUNE: “NON È STATO ANNAFFIATO”

L’albero di Natale in piazza Martiri della Libertà donato lo scorso dicembre dall’imprenditore Raffaele Falone si è seccato. Il gesto, nato con l’intento di donare bellezza e spirito natalizio alla città, sembra essere stato vanificato dalla mancanza di manutenzione.

Raffaele Falone aveva affidato l’albero al Comune con la speranza che fosse curato adeguatamente, ma, come accaduto in passato, la pianta non è stata annaffiata, finendo per seccarsi completamente. Un episodio che solleva polemiche e richiama l’attenzione sulla gestione del verde pubblico in città.

“Ci risiamo” – lamentano i residenti – “Come in molte altre zone della città, anche qui manca la cura. È inaccettabile che un dono venga abbandonato in questo modo.”