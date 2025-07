PROMOSSO AL GRADO DI CAPITANO IL TENENTE MARCO TORO, COMANDANTE DEL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI TERAMO

Si è svolta questa mattina, presso la Sala Conferenze del Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo, la cerimonia ufficiale di promozione al grado di Capitano del Tenente Marco Toro, attuale Comandante della Sezione Operativa e Comandante in sede vacante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo.

Alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Pasquale Saccone, e dei militari della sede, il neo Capitano è stato elogiato per le sue qualità professionali e umane, riconosciute in anni di servizio sul territorio.

Il Colonnello Saccone ha sottolineato la profonda conoscenza dell’area teramana maturata da Toro, che negli anni ha saputo guidare con efficacia le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità sia nel capoluogo che nei tredici comuni pedemontani della provincia.

Tra le operazioni più rilevanti coordinate dal Capitano Toro spicca “Quei bravi ragazzi”, che nel novembre 2024 ha portato allo smantellamento di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di stupefacenti, anche in danno di minori. L’operazione ha portato all’arresto in flagranza di 12 persone, al sequestro di 9 kg di hashish e all’esecuzione di 15 misure cautelari. L’impegno di Toro gli è valso un Encomio Semplice conferito dal Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”.

Originario di Francavilla al Mare (CH), classe 1971, Marco Toro è laureato in Giurisprudenza e si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1989. Dopo un primo incarico in Sicilia fino al 1995, ha prestato servizio ad Atessa (CH), per poi specializzarsi, dal 1996, nel settore informatico.

Vanta una profonda esperienza in programmazione software e in piattaforme investigative dedicate ai crimini informatici, con particolare attenzione al fenomeno delle truffe telematiche e del phishing. Ha inoltre preso parte alla missione NATO-KFOR in Kosovo, ricoprendo il ruolo di responsabile della Cellula G6 (Informatica e Trasmissioni).

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi encomi e riconoscimenti, a testimonianza della sua competenza, dedizione e alto senso del dovere.