IL SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA LANCIA L’ALLARME SICUREZZA A TERAMO: “SERVE PIÙ PRESENZA SUL TERRITORIO”

Dopo l’episodio avvenuto lo scorso 25 luglio durante il concerto della band “Stadio”, torna con forza il tema della sicurezza nella città di Teramo. A rilanciare l’allarme è il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), che in una nota diffusa dalla Segreteria Provinciale ha ribadito le preoccupazioni già espresse nei mesi scorsi, evidenziando una crescente percezione di insicurezza da parte dei cittadini.

“La sensazione di insicurezza cresce di giorno in giorno – scrive il SAP – ed è alimentata da episodi ricorrenti che si verificano nel capoluogo e nell’intera provincia”. Il sindacato sottolinea come le proprie denunce non siano nuove: già nel comunicato del 12 giugno si era posta l’attenzione sul mancato avvicendamento del personale della Polizia di Stato in seguito a pensionamenti e trasferimenti, una condizione che ha aggravato la cronica carenza di organico.

Secondo quanto riportato dal sindacato, questa situazione avrebbe prodotto una minore presenza di agenti sul territorio, con effetti negativi sull’attività di prevenzione e sul controllo del territorio. “La quasi totalità dei cittadini teramani ha oggi timore a passeggiare in alcune zone del centro storico, specialmente nelle ore serali – si legge nel comunicato –. La paura riduce la libertà di movimento e mina la qualità della vita”.

Il SAP ribadisce che la sicurezza non può essere garantita senza un numero adeguato di operatori sul campo. “Una maggiore presenza delle forze dell’ordine – conclude la nota – consente non solo di reprimere più efficacemente gli episodi di violenza, ma soprattutto di svolgere quell’attività fondamentale che è la prevenzione. Solo così si può restituire ai cittadini un reale senso di protezione e fiducia nelle istituzioni.”

Il sindacato si rivolge alle autorità competenti affinché si intervenga al più presto per colmare le carenze e ripristinare un’efficace presenza dello Stato sul territorio.