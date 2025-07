MEZZO CENTRO STORICO AL BUIO, “E POI PARLANO DI SICUREZZA”

Mezzo centro storico al buio. Via Carducci, via Milli, piazza Dante, da più di un’ora e mezza senza luce. Saltata la corrente elettrica a causa - sembrerebbe - di lavori nella zona dell’ex sede della Banca d’Italia, oggi sede provvisoria del Municipio. “Si parla di sicurezza, fanno incontri e riunioni - segnalano i lettori - ma poi ci lasciano al buio di notte, con le strade deserte e non illuminate”. Già qualche settimana fa, c’era stato un ripetersi di black out che aveva visto anche l’intervento di protesta del Sindaco, ma le cose non sembrano essere cambiate. Anzi …