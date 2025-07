BARTOLINI: “QUESTA AMMINISTRAZIONE HA LA SINDROME DA RITARDO CRONICO”

Siamo alle solite ……….

Dopo il primo quinquennio da cittadino che ha osservato il mandatoD’Alberto e dopo due anni da consigliere comunale di opposizione nel D’Alberto bis, continuo ad ascoltare in maniera costante e stucchevole la litania del vantarsi, senza meriti, DI ESSERE “quelli delle regole”, “quelli che avevano riportato l’ordine amministrativo” “quelli del rispetto dei termini” “quelli della programmazione puntuale” affermazioni vuote, prive di riscontro fattuale, né nella forma che nella sostanza. Anche quest’anno, sia il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Comune di Teramo che ricordo deve essere presentato entro il 31 luglio, documento fondamentale per la corretta programmazione e la gestione dell’Ente, in quanto contiene le linee strategiche e operative, che la delibera inerente la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che garantisce il rispetto dei vincoli di legge e delle normative contabili, saranno discussi in commissione il primo agosto, con consegna dei documenti avvenuta il 29 luglio, e successivamente portati in consiglio comunale ancora da convocare. Come consiglieri di opposizioni abbiamo presentato per ben due volte comunicazioni al prefetto per evidenziare queste negligenze senza riscontro alcuno. Debbo quindi osservare che, oltre a tutte le problematiche in cui versa la città, che questa amministrazione non riesce a risolvere in maniera definitiva, anche sotto l’aspetto gestionale-amministrativo, va ribadita l’assoluta carenza di programmazione.

Povera Teramo …….

Consigliere Comunale

Niki Bartolini

Capogruppo Noi ModeratO