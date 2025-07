VIDEO-FOTO/CAVALLA CADE NEL FOSSO DEL GALLO, SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO DI ROSETO

Due squadre e i sommozzatori dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi sono intervenuti in località Montagnola di Atri, presso il Fosso del Gallo, per procedere al recupero di un equino. Una cavalla di sei anni, dal nome "Ariel", era scivolata dentro un piccolo invaso in cui si trovava circa un metro e mezzo d'acqua. I sommozzatori sono scesi in acqua per sistemare delle fasce di poliestere sotto la pancia e il torace della cavalla, in modo da poterla sollevare con il braccio di un escavatore messo a disposizione dalla proprietaria dell'animale. Le operazioni di intervento si sono svolte secondo le indicazioni fornite dal veterinario di fiducia. Una volta riportata a terra, la cavalla ha mostrato di essere in buone condizionì fisiche ed è stata controllata dal veterinario accorso suo posto.