PRESENTATI A TORTORETO TUTTI I PREMIATI DELLA XXI EDIZIONE DEL PREMIO AMORE PER L’ABRUZZO



E’ stata presentata ieri a Tortoreto la XXI edizione del Premio "Amore per l'Abruzzo" che si svolgerà venerdi 1 agosto con l’atteso concerto del “Martinelli summer song live tour” che sta riscuotendo grandi successi nelle città che lo ospitano e sabato 2 agosto quando Tortoreto sarà illuminata da 20 stelle abruzzesi, 20 eccellenze nel campo dell'arte, dell'imprenditoria e dello sport ospitando anche Il ricordo di due personaggi importanti della storia abruzzese e teramana come Ivan Graziani - con la presenza della moglie signora Anna Bischi - noto e amatissimo chitarrista e cantautore che ha rivoluzionato la musica italiana con la sua poesia e il suo stile unico, icona che porta l’Abruzzo nel cuore e nell’anima della canzone d’autore, e Nino Dale (Francesco D’Alessandro) - con la presenza della splendida cantante figlia d’arte e nipote Nicoletta D’Alessandro -personaggio il cui ricordo suscita emozioni e sentimenti ancora vivi, un vero maestro per tanti giovani musicisti che con la sua orchestra è stata una vera e propria fucina di talenti.

Tra i premiati:

Nina Palmieri giornalista coraggiosa e determinata, che racconta storie vere nel celebre programma “Le Iene” dando spazio a storie di mancata giustizia e a chi spesso resta inascoltato, portando l’Abruzzo al centro dell’attenzione nazionale

Il generale Antonino Neosi comandante della legione Carabinieri Abruzzo Molise con una straordinaria carriera al servizio della sicurezza e della legalità, che ha guidato importanti comandi in tutta Italia, portando con orgoglio l’esperienza e i valori abruzzesi ovunque.

L’ imprenditore Filippo Di Antonio Presidente della Teramo calcio che ha ridato smalto, entusiasmo e dignità alla squadra di calcio della città capoluogo di Provincia e illuminato editore proprietario dell’emittente televisiva SuperJ .

L’attrice Cristiana Esposito nota per film come Rabbia in pugno e fiction come Carabinieri

L’attore Francesco Centorame volto amatissimo di Skam su Netflix e protagonista di film importanti come Gli anni più belli , Il colibrì e “Albatros” .

Consuelo Mangifesta capitana della Nazionale Italiana di pallavolo, oro agli Europei 2001, 13 stagioni in Serie A oggi opinionista sportiva di Sky

Matteo Di Francesco batterista abruzzese di talento internazionale che ha accompagnato artisti del calibro di Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Max Gazzè, Renato Zero e molti altri.

Andrea Cingoli talento poliedrico che ha saputo coniugare innovazione, funzionalità e sostenibilità nel panorama del design internazionale.

Domenico Pulsinelli sound engineer apprezzato a livello nazionale, ha collaborato con Mediaset, La7, Rai, Sky, Radio Deejay, X-Factor, The Voice, e in numerose produzioni teatrali, cinematografiche e musicali.

Paolo Di Sabatino Pianista, compositore, arrangiatore – Ambasciatore del jazz italiano nel mondo

Paolo Del Vecchio Presentatore – Talent scout – Promotore culturale

Michele Potenza Stylist – Creativo – Visionario dell’immagine

Michele Lombardo Segretario Generale della UIL Abruzzo

Matteo Di Francesco Musicista – Batterista – Costruttore di armonie e radici

Vasco Bruno Tarallo Make-up artist di talento, ha valorizzato volti di grandi artisti cinematografici, internazionali e nazionali, come Julia Roberts, Isabelle Huppert, Sabrina Ferilli, Vanessa Incontrada, Claudia Gerini e tanti altri.

Ety Cicioni Maestro della Sartoria Ecclesiastica

Corrado Oddi Attore, Regista, Doppiatore, Ambasciatore della Lettura

Stefano Nepa Pilota Moto3 – SIC58 Squadra Corse

Il XXI° Premio "Amore per l'Abruzzo" diretto dalla nota artista Francesca Martinelli nasce con l'intento di valorizzare l'identità, le eccellenze e i valori più autentici della regione. Istituito per rendere omaggio a personalità, associazioni, imprese e cittadini che si sono distinti per il loro impegno verso la valorizzazione del territorio abruzzese, è oggi un punto di riferimento culturale e sociale di grande prestigio. La sua missione è semplice ma significativa: riconoscere chi ha saputo narrare, promuovere, proteggere o innovare l’Abruzzo, dentro e fuori i confini regionali. È un omaggio al coraggio dell’intuizione, alla forza del pensiero visionario, all’innovazione come atto d’amore verso la nostra terra. Lanciato per la prima volta nel 1998, è stato ideato dall’Associazione Società Civile con l’obiettivo di rendere onore a chi, spesso lontano dai riflettori, lavora ogni giorno per tenere viva l’anima abruzzese. Nel corso degli anni, ha visto la partecipazione e la premiazione di figure illustri: artisti, scrittori, imprenditori, scienziati, volontari, agricoltori, giovani innovatori e abruzzesi nel mondo. Tutti accomunati da un legame profondo e sincero con la propria terra d’origine o di adozione.