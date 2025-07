I LETTORI CI SCRIVONO/ PERICOLO SULLA PISTA CICLABILE DI VIA PO: “OGGI È ANDATA BENE, DOMANI CHISSÀ”

Sfiorata la caduta, per pura fortuna. È la denuncia di un cittadino che questa mattina ha rischiato seriamente un incidente sulla pista ciclabile di Via Po, di fronte al distributore di benzina.

“Oggi è andata bene, domani non si sa. Allucinante,” scrive chi ha vissuto l’episodio, segnalando le condizioni di pericolo presenti in quel tratto di pista, frequentato da ciclisti e pedoni. Al momento non è chiaro se si tratti di un dissesto del manto stradale, di ostacoli presenti sul tracciato o di altri fattori che mettono a rischio l’incolumità di chi transita.

L’appello è rivolto all’Amministrazione comunale affinché intervenga al più presto per mettere in sicurezza l’area, prima che un incidente trasformi un disagio in una tragedia.