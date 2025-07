SI FERISCE UNA MANO DURANTE L’ESCURSIONE, TURISTA RECUPERATA DALL’ELICOTTERO

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è stato attivato nel tardo pomeriggio di oggi, dalla Centrale Operativa del 118, per un intervento di soccorso a favore di una giovane escursionista infortunata. La ragazza, 23 anni, residente a Roma, si trovava insieme a un gruppo nei pressi del Rifugio San Nicola, sopra Casale San Nicola, frazione del comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, quando, per dinamiche da accertare, ha riportato un trauma a una mano che le ha impedito di proseguire autonomamente. È stato quindi attivato l’elisoccorso del 118, con a bordo un medico e un tecnico di elisoccorso del CNSAS, oltre a una squadra di terra. Una volta raggiunto il gruppo, la giovane è stata visitata, stabilizzata e recuperata mediante verricello. Il resto degli escursionisti è stato assistito dalla squadra di terra e riaccompagnato in sicurezza verso Prati di Tivo, considerate le condizioni di luce ormai in calo.