FOTO/ PIRATA DELLA STRADA FALCIA UNA SERIE DI VASI E SCAPPA

Ieri sera alle 20:45 in via Prato a Villa Pozzoni a Giulainova, un’auto pirata ha urtato e distrutto sei vasi decorativi collocati su una proprietà privata, dandosi immediatamente alla fuga. L’incidente è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza che mostrano chiaramente i danni provocati.

I vasi, sistemati lungo il perimetro dell’abitazione, sono andati completamente in frantumi. Il proprietario ha sporto denuncia alle autorità competenti. Sono ora in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire al responsabile, anche attraverso l’analisi dei filmati raccolti.

Si invita chiunque abbia assistito all’episodio o notato movimenti sospetti a fornire informazioni utili alle indagini.