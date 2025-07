ENTRA IN UN OVILE ALLE PORTE DEL PAESE E SBRANA PECORE E AGNELLI



È sceso fino alle porte del centro abitato e ha fatto strage in un allevamento di ovini. Il bilancio è pesante: una decina tra pecore e agnelli trovati morti, tutti morsi al collo. Autore della strage: un orso marsicano, affamato e arrivato fino al centro abitato di Trasacco. A fare la tragica scoperta, il mattino successivo, è stato il proprietario dell'allevamento, un agricoltore del posto che da anni porta avanti l’attività di famiglia. Davanti a lui, una scena drammatica: gli animali esanimi nella stalla, mentre sul terreno circostante erano ben visibili le impronte di un orso adulto. Incolume, invece, il cane da guardia del gregge, che non è stato attaccato. L’allevatore ha provveduto a mettere in sicurezza gli altri animali, ripulire la stalla e avviare la conta dei danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali per i rilievi, mentre la Asl 1 è stata attivata per le verifiche sanitarie.