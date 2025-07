NELLO CHALET SI BALLAVA SENZA AUTORIZZAZIONE: DENUNCIATO IL TITOLARE

Esercizio abusivo di attività danzante: è questa l’accusa mossa nei confronti del gestore di uno stabilimento balneare della costa teramana, denunciato all’Autorità Giudiziaria dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Teramo. Nel corso di mirati controlli disposti dal Questore per il contrasto alle irregolarità negli esercizi pubblici, i poliziotti hanno accertato all’interno dello stabilimento una vera e propria attività da ballo, priva della prescritta autorizzazione comunale prevista dall’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (L’operazione si inserisce in un più ampio piano di verifica sul rispetto delle normative in materia di sicurezza e ordine pubblico, avviato nel periodo estivo per far fronte al notevole afflusso turistico lungo il litorale. Durante i controlli, sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per circa 1.800 euro nei confronti di altri esercenti, a causa di irregolarità nella somministrazione di alimenti e bevande.