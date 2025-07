S'ACCASCIA E MUORE SUL SENTIERO DURANTE UN'ESCURSIONE

Muore durante l'escursione sulla Maiella. Nei pressi del Rifugio Manzini, sul versante di Fara San Martino, un escursionista di 65 anni originario di Salle è stato colto da un malore improvviso mentre era in cammino con alcuni compagni in direzione della Cima dei Tre Portoni. Attivato immediatamente l’elisoccorso, con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e un medico del 118. Purtroppo, all’arrivo sul posto, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata successivamente recuperata e trasportata alla camera mortuaria dell’ospedale di Chieti.