CADE IN CORDATA SUL CORNO GRANDE E SI ROMPE UNA GAMBA

Sulla parete sud-est del Corno Grande del Gran Sasso, lungo la via dello Spigolo Sud-Sud Est, un alpinista originario dell’Aquila è precipitato per circa cinque metri sul passaggio chiave della via, finendo su un terrazzino. A seguito della caduta lamentava forti dolori agli arti inferiori e non era in grado di proseguire in autonomia. A lanciare l’allarme sono stati i due compagni di cordata. Anche in questo caso è stato attivato l’elisoccorso con medico e tecnico di elisoccorso a bordo: il ferito è stato stabilizzato e recuperato con il verricello per essere trasportato all’ospedale dell’Aquila per i necessari accertamenti. L’operazione è stata condotta in tempi rapidi per evitare l’arrivo della nebbia, che avrebbe compromesso la possibilità di soccorso aereo.