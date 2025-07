AZIENDA TERAMANA DONA LETTINO GINECOLOGICO A SANT'OMERO



Questa mattina si è svolta all’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologica dell’ospedale di Sant’Omero la donazione di un lettino ginecologico utile per l’attività dell’ambulatorio. A donare il lettino la Morgan Carbon, azienda storica di Martinsicuro.

A ricevere il lettino il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, insieme a quello amministrativo Franco Santarelli e sanitario Maurizio Brucchi. All’informale cerimonia hanno partecipato il direttore della Uoc di Ostetrica e Ginecologica di Teramo e Sant’Omero Alessandro Santarelli e la responsabile della Uoc di Sant’Omero Eleonora Falò con l’incaricata di funzione di coordinamento Angela Del Gaone, mentre per la Morgan Carbon erano presenti il responsabile della sede di Martinsicuro Gianni Aliprandi e la responsabile del personale Alessandra Galiè.

“Il lettino è stato sistemato in un ambulatorio-chiave nell’organizzazione del reparto, perché qui si eseguono esami importanti come l’isteroscopia e la colposcopia, oltre a visite mediche e screening della cervice uterina”, ha dichiarato Di Giosia, “non posso dunque che ringraziare la Morgan Carbon, che ha voluto sostenere con la sua donazione l’attività di una unità operativa importante per l’intera Val Vibrata e anche oltre. Una donazione che ci dice anche che il mondo delle imprese è vicino a questa Asl e ai pazienti di cui questa Asl di prende cura. Sapere di poter contare su una rete di sostegno così attiva e attenta ci incoraggia a fare sempre di più e meglio.

Siete un esempio virtuoso di come la collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni possa produrre risultati concreti e utili alla collettività”. “Quest'anno nostra azienda ha deciso di sostenere con una donazione l'ospedale di Sant’Omero, una struttura fondamentale che rappresenta un punto di riferimento per l'intera Val Vibrata. Un gesto di riconoscenza verso chi ogni giorno si prende cura della nostra comunità di cui siamo orgogliosi di far parte”, ha aggiunto Aliprandi, a cui il personale ha consegnato una targa di ringraziamento.