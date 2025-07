INTERVENGONO PER DIFENDERE UNA RAGAZZA PICCHIATA... E FINISCONO IN OSPEDALE

Prima un'aggressione ai danni di

una ragazza minorenne poi una spedizione punitiva ai danni di

due giovani che erano intervenuti in sua difesa. E' quanto

accaduto la notte del 6 luglio a Pescara. Ora i Carabinieri

hanno denunciato i responsabili dei fatti: si tratta di quattro

stranieri di età compresa tra 28 e 22 anni, tutti senza fissa

dimora, accusati del reato di rissa in concorso.

Intorno alle 2.30, alcuni ragazzi che stavano rientrando a

casa passando in via Cavour, all'altezza della chiesa Beata

Vergine Maria, hanno notato un uomo intento ad aggredire una

giovane. Uno dei testimoni è intervenuto in difesa della

ragazza, ma è stato colpito al volto e afferrato al collo. È

riuscito a divincolarsi e a colpire l'aggressore con uno

schiaffo, mentre la ragazza è fuggita. Due dei testimoni, mentre

rientravano a casa, sono stati inseguiti e aggrediti: colpiti

con calci, pugni e bottiglie di vetro, mentre uno di loro è

stato anche raggiunto agli occhi da spray urticante. Soccorsi

dal 118, i due sono finiti in ospedale: per uno, che ha

riportato trauma cranico frattura delle ossa nasali e contusioni

multiple, la prognosi è stata di 30 giorni, per l'altro di

dieci.

Grazie all'ascolto di testimoni e alle immagini dei sistemi

di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a risalire

all'identità dei responsabili, tra cui figura anche il compagno

della minore aggredita, ospite di una comunità.