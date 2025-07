CADE SULLA PISTA CICLABILE E BATTE LA TESTA, GRAVE 65ENNE TERAMANO

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo la pista ciclabile del lungomare di Pineto. Un uomo di 65 anni, teramano, è caduto improvvisamente dalla propria bicicletta, riportando un serio trauma cranico. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo la pista in direzione sud quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente a terra. Alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il personale del 118 è intervenuto e, dopo le prime cure sul posto, ha disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo. Le condizioni del 65enne sono giudicate gravi: il trauma cranico riportato ha reso necessaria la prognosi riservata. Non si esclude nessuna ipotesi, dal malore