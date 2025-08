FUOCHI D'ARTIFICIO PER LA CADUTA DEL SINDACO

La caduta dell’amministrazione comunale guidata da Giancarlo Iarussi è stata segnata da festeggiamenti con fuochi d’artificio, un gesto che ha sollevato polemiche e dolore tra i familiari dell’ex sindaco a Rivisondoli. La crisi politica si è concretizzata con le dimissioni di otto consiglieri su dodici, tra cui cinque membri della maggioranza e tre dell’opposizione. All’origine della rottura c’è una condanna in primo grado per calunnia a carico di Iarussi e del consigliere Simone Buono, legata a un’indagine sul ritrovamento di un proiettile in una busta. La sentenza non è definitiva, ma è stata ritenuta sufficiente dai firmatari per porre fine al mandato. L’iniziativa dei fuochi, avvenuta in periferia, è stata interpretata da alcuni come segno di disprezzo verso l’ex sindaco e ha suscitato reazioni critiche.