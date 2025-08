PARCHEGGIO RESIDENTI CENTRO STORICO, DA OGGI LE "PRENOTAZIONI". ECCO COME



A partire da questa mattina, i residenti del centro storico possono presentare, collegandosi al sito dell’ente, la manifestazione di interesse per il rilascio di un permesso di parcheggio - per una macchina a famiglia - da utilizzare negli stalli bianchi. Il relativo modulo potrà essere ritirato e compilato anche in versione cartacea, recandosi all’Ufficio Protocollo del Comune, in via della Banca.

La procedura servirà a rilevare la reale esigenza di parcheggi in centro da parte dei residenti, dando seguito all’ordine del giorno approvato in consiglio comunale sulla rivitalizzazione del centro storico e sull’adozione di specifiche misure per la gestione della sosta, con l’obiettivo di mettere in campo tutta una serie di iniziative che vadano incontro alle esigenze di residenti e commercianti.

La rilevazione durerà 45 giorni, così da garantire un tempo congruo per la presentazione della manifestazione d’interesse da parte di tutti i cittadini. Successivamente, sulla scorta delle richieste arrivate, il Comune stabilirà quanti dei 700 posti bianchi disponibili riservare solamente ai residenti e quanti all’utilizzo misto, ovvero all’utilizzo anche da parte degli altri utenti che potranno beneficiare di un’ora di parcheggio gratuito con disco orario (sosta gratuita che salirà a due ore, sempre con disco orario, nel caso di auto elettriche).

“La mappatura della reale esigenza di parcheggi da parte dei residenti – sottolinea l’Assessore Antonio Filipponi – è essenziale per stabilire quanti stalli bianchi riservare al parcheggio esclusivo di chi abita in centro e mettere in campo tutte le altre iniziative connesse e previste nell’ordine del giorno approvato in consiglio. Abbiamo deciso, per andare incontro a tutti i cittadini, di dare la possibilità di compilare il modulo sia digitalmente collegandosi al sito dell’ente sia in forma cartacea ritirando il modulo all’Ufficio protocollo, ma l’invito che rivolgiamo ai residenti è di preferire la modalità on line, che rende molto più veloce la successiva elaborazione delle domande”.

Questo il link al quale accedere per compilare il modulo on line.

Questi gli orari dell'Ufficio protocollo, dove è possibile ritirare e compilare il modulo cartaceo: la mattina, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30; il pomeriggio, martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00.