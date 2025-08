STUDENTESSA TERAMANA VINCE LE SELEZIONI DI MISS GRAND PRIX







Beatrice Gioia di Martinsicuro ha vinto la selezione del concorso nazionale “Miss Grand Prix” (patron Claudio Marastoni) che è stata organizzata dall’agenzia Vertigò di Lino Pontuti e ospitata dallo stabilimento “Al Faro” di Alba Adriatica di Sandro e Mirella Zivelli, anfitrioni di prim’ordine che hanno accolto la comitiva della bellezza nel migliore dei modi con la collaborazione della Vetreria Marconi, presente in giuria col patron Giancarlo. La studentessa abruzzese ha superato per pochi voti Verde Ottavia Castelli di Monteprandone, mentre al terzo posto è arrivata Rebecca Di Gennaro davanti a Giovanna Morcone. La serata si è svolta in una location accogliente e molto curata, intorno alla nuovissima piscina del rinomato stabilimento albense, che ha poi accolto il tuffo delle ragazze in gara, subito dopo la lettura del verdetto finale. Hanno preso parte alla selezione anche Sabrina Tolk, Aurora Polidori, Amirah Assau, Alessia Vagnoni, Alessia Papalino, Douaa Abdessalem, Olga Avchenko, Eleonora Gioia e Angela D’Alfonso. A giudicare le ragazze hanno provveduto i giurati Giancarlo Marconi, Gianluca Biondi, Rino Pasquini, Angelo Marcozzi, Valfrido Capobianco, Renato Fiore e la modella georgiana Manana Khutsiashvilii. Hanno collaborato alla realizzazione di questa selezione gli sponsor istituzionali Ducati e Caffè Mokambo, oltre a Vetreria Marconi, Di Paolo Arredamenti, Blue Contract Service, Più Salute, Globo e Walter Mazzuca. La selezione musicale è stata curata da Simon Dj, mentre le dirette video sono state realizzate da Giulio Yang. L’Abruzzo ospiterà a fine mese anche le prefinali e le finali nazionali del concorso “Miss Grand Prix”, rispettivamente a Giulianova e a Pescara, mentre lo stabilimento “Al Faro” di Alba Adriatica ospiterà il ritrovo delle prefinaliste.