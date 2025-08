RIAPERTURA SCUOLE, IN PREFETTURA IL PUNTO SUGLI SPOSTAMENTI E I LAVORI

Si è tenuta oggi in Prefettura una riunione tecnica per fare il punto sulla situazione delle scuole e degli spostamenti legati all’inizio del nuovo anno scolastico.

È stato confermato che la scuola Fornaci Cona sarà regolarmente aperta per il 15 settembre, data prevista per la riapertura generale degli istituti. Gli studenti attualmente ospitati presso l’ex Consorzio Agrario saranno in parte trasferiti presso il Liceo Delfico, che dovrebbe anch’esso riaprire per la stessa data. A tal fine, è attesa per l’8 agosto la consegna del supplemento di perizia, a cui seguirà la richiesta di dissequestro. Poi inizierà il conto alla rovescia per ottenere l'esito dal tribunale che ci si augura sia il piu' veloce possibile.

Una volta completato l’iter burocratico, si procederà con la sistemazione delle aule interessate dai sondaggi tecnici, affinché siano rese agibili e sicure. Solo allora la Prefettura potrà dare il via al trasloco verso l’edificio dei Tigli.

È stata fissata una nuova riunione tecnica dopo il 25 agosto, quando mancheranno circa venti giorni all’inizio dell’anno scolastico: da quel momento sarà necessario accelerare tutte le operazioni per garantire il regolare svolgimento delle lezioni.

Nel frattempo, i lavori presso la scuola Fornaci Cona proseguono senza sosta, anche in orario notturno, sotto l’occhio vigile dell’assessore Marco Di Marcantonio e del dirigente Manetta.