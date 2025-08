ENTRA IN UN LIDL E MINACCIA DI TIRARE L'ACIDO IN FACCIA A TUTTI



Momenti di forte tensione in un supermercato Lidl dove un uomo di 45 anni, di nazionalità romena e già noto alle forze dell’ordine, ha fatto irruzione nel punto vendita in evidente stato di alterazione, iniziando a infastidire i clienti e creando scompiglio tra gli scaffali. Il personale e gli addetti alla sicurezza hanno più volte invitato l’uomo ad abbandonare il supermercato, che si trova in via Tiburtina a Pescara, ma il 45enne ha ignorato gli avvertimenti e ha continuato a disturbare i presenti. Con il passare dei minuti, la situazione è degenerata: l’uomo ha minacciato tutti, arrivando a dichiarare che avrebbe lanciato loro dell’acido in faccia. A quel punto è stata allertata la polizia. La squadra volante della Polizia è intervenuta poco dopo, identificando l’uomo e conducendolo in questura, dove è stato denunciato. Dagli accertamenti è emerso che il soggetto era già stato segnalato in passato per altri episodi analoghi.