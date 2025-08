CEDE DI SCHIANTO PARTE DEL SOFFITTO, FAMIGLIA TERAMANA RESTA SENZA CUCINA

È successo in un attimo, fortunatamente mentre in cucina non c’era nessuno: un metro quadro di soffitta è crollato pesantemente sul tavolo da pranzo e su parte della stessa zona della cucina vera e propria. Nell’abitazione, che si trova a Teramo nella zona dello Smeraldo, sono arrivati i Vigili del Fuoco che, dopo un sopralluogo, hanno dichiarato la cucina inagibile e disposto una serie di verifiche, che dovranno interessare tutto l’intonaco del soffitto e le stesse opere di muratura.





foto archivio