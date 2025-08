IMPRESA DA FILM: DINO MELCHIORRE NUOTA DA ALCATRAZ A SAN FRANCISCO E CONQUISTA IL PODIO

Un’altra straordinaria avventura sportiva per Dino Melchiorre, 57 anni, enologo e nuotatore amatoriale rosetano, appassionato di nuoto in acque libere. Dopo aver già affrontato lo Stretto di Messina e le onde dell’oceano a Krabi, in Thailandia, Melchiorre ha ora sfidato le gelide e temute acque della baia di San Francisco, nuotando dall’isola di Alcatraz fino allo Yacht Club della città californiana.

Un percorso di circa tre chilometri tra forti correnti e temperature proibitive, reso ancora più arduo dalle condizioni meteo sfavorevoli e dal rischio concreto di incontrare squali. “L’acqua era sotto i 16 gradi – racconta Dino – e il vento contrario arrivava a 30 nodi. Le onde aumentavano man mano che ci avvicinavamo alla costa. È stata un’impresa durissima, ma alla fine ce l’ho fatta”.

Nonostante la fatica e la solitudine iniziale della gara, Melchiorre è riuscito a concludere la traversata in compagnia di altri nuotatori. Alla fine, si è classificato terzo, ma sottolinea che “la classifica conta poco: conta la passione che ci unisce per l’Open Water e la sfida contro noi stessi”.

All’arrivo, Dino ha sventolato con orgoglio il tricolore italiano sulla spiaggia, con l’ex prigione di Alcatraz ben visibile sullo sfondo. Ora guarda già alla prossima sfida: partecipare all’Oceaman World Final 2025, che si terrà il 7 dicembre a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.