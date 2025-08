24 ANNI LEI, 74 LUI... PRIMA IL SESSO POI IL RICATTO: «PAGA O VADO DA TUA MOGLIE»



Ventiquattro anni lei, settantaquattro lui. È già nei numeri lo scenario impossibile di una “storia” sentimentale che non poteva e non doveva nascere. E infatti, non era una storia, ma un ricatto, visto che oltre alla 24enne nel fascicolo dell’inchiesta della Procura della Repubblica sono finiti anche una donna di 39 anni e un uomo di 40, fidanzato della ragazza più giovane. Il quadro è fin troppo chiaro, dopo la “seduzione” è cominciato il ricatto. «Paga o raccontiamo a tua moglie del tradimentø», con la donna 39enne appostata spesso sotto casa dell’anziano, a Vasto e il findanzato della ragazza a svolgere il ruolo del cattivo, con minacce anche via messaggio, telefonate, visite a sorpresa. L’anziano, come raccontano le cronache del Centro, ha prima pagato, ma poi ha raccontato tutto ai Carabinieri che hanno aperto le indagini. I tre ricattatori sono accusati di estorsione pluriaggravata.



foto creata con intelligenza artificiale