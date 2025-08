VIDEOSPECIALE / IL REGOLAMENTO… NON REGOLAMENTARE, “A ROSETO LA CONFUSIONE REGNA SOVRANA”

Regolamento… non regolamentare. È uno scontro, quello sulle modalità di funzionamento del Consiglio Comunale, che vede l’una contro l’altra armate Opposizione e Maggioranza, tra ricorsi e denunce, Tar e Consigli di Stato, soldi dei consiglieri, per le azioni della Minoranza, e soldi dei cittadini per le risposte della Maggioranza. L’opposizione ha vinto tre volte, la domanda è: tutti gli atti approvati nei Consigli col regolamento poi annullato, sono validi ?intanto, mentre pende il ricorso - ennesimo - al Consiglio di Stato, la Maggioranza propone un nuovo regolamento… “La confusione è totale” commenta l’opposizione.

