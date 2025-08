“TRACCE LUNARI”: LA RICCITELLI PORTA TRE GIORNI DI MUSICA, SPETTACOLO E MAGIA NEL BORGO DI MONTONE

L’estate della Riccitelli si arricchisce di un nuovo appuntamento: dal 4 al 6 agosto, nel suggestivo borgo di Montone, frazione del Comune di Mosciano Sant’Angelo, va in scena “TRACCE LUNARI. IDENTITÀ SONORE 2025”, tre serate all’insegna della musica dal vivo, dell’arte e dell’intrattenimento per tutte le età.

Il centro storico si trasformerà in un vivace palcoscenico diffuso, con stand gastronomici, locali aperti fino a tardi e angoli tematici curati nei minimi dettagli: dall’angolo del Poeta alla lettura dei Tarocchi, dal caricaturista al raccontastorie, passando per il truccabimbi, la Boutique del Libro e molte altre sorprese pensate per animare le vie e coinvolgere grandi e piccoli.

Cinque i concerti in programma, tutti ospitati in Piazza del Giglio.

LUNEDÌ 4 AGOSTO

Alle ore 20:30 si parte con “Maschere Pirandelliane – Crepuscoli paesaggistici e sonori”, una performance originale per voce recitante, violoncello e pianoforte, ispirata al capolavoro di Luigi Pirandello Uno, Nessuno e Centomila. Protagonisti: Vincenzo Di Bonaventura (voce recitante), Isotta Ciccoianni (danza) e l’ensemble Hasard, con musiche di Andrea Maria Ottavini e Gianluigi Canistro.

Alle 22:00, spazio a un grande omaggio alla musica italiana con “Musicanti – Tributo a Pino Daniele”, una serata dedicata ai brani più amati del bluesman partenopeo. Sul palco Elena Calaudi (chitarra e voce), Giovanni Pietrantonio(tastiere), Matteo Ranieri (basso), Ruggero Rossi (batteria) e Sergio Marcucci (percussioni).

MARTEDÌ 5 AGOSTO

Due gli appuntamenti musicali: alle 20:30, “Musica in valigia – Identità Sonore” con il Roberto Lucanero Trio: Lucanero all’organetto, fisarmonica e voce, Francesco Tesei alla chitarra e contrabbasso, Domenico Candelori ai tamburi a cornice.

Alle 22:00 sarà la volta dei The Fuzzy Dice, formazione swing-jazz con Teddy Di Ubaldo (voce), Lorenzo Fantini(pianoforte), Matteo Fantini (contrabbasso), Filippo Del Piccolo (chitarra), Elvis Di Natale (batteria).

MARTEDÌ 6 AGOSTO

Gran finale alle 21:30 con “Voci di Donna – Canción Bolero”, un viaggio musicale tra fascino latino e sonorità romantiche. Sul palco: Sabina Di Paolantonio (voce), Arturo Valiante (pianoforte), Emanuele Di Teodoro (basso elettrico), Carmine Ianieri (sassofoni), Niki Barulli (batteria e percussioni).

“Un contenitore nuovo e una nuova presenza della Riccitelli, per la prima volta a Montone”, dichiara la presidente Alessandra Striglioni ne’ Tori. “È la conferma della nostra volontà di sperimentare, di uscire dai confini cittadini e proporre formule nuove, capaci di incontrare gusti e pubblici diversi. Un ringraziamento speciale va all’Associazione Pro Loco APS di Montone, al Comune di Mosciano Sant’Angelo, ai nostri partner istituzionali e agli sponsor che rendono possibile questa nuova avventura culturale.”

Per dettagli e aggiornamenti: www.primoriccitelli.it, pagina Facebook e Instagram de La Riccitelli.