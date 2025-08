SETTIMANA DI CONTROLLI INTENSI DEI CARABINIERI: ARRESTI, DENUNCE E MISURE CAUTELARI IN TUTTA LA PROVINCIA

Settimana intensa per i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, impegnati in una vasta operazione di controllo del territorio che ha portato a numerosi interventi tra Giulianova, Teramo, Roseto degli Abruzzi e Bellante, con arresti in flagranza, denunce e l’applicazione di misure cautelari per reati contro la persona, il patrimonio e la sicurezza stradale.

GIULIANOVA: UBRIACHI AL VOLANTE E FURTI NEI SUPERMERCATI

Un 31enne italiano, incensurato, è stato fermato alla guida in evidente stato di ebbrezza. Il test alcolemico ha confermato un tasso oltre i limiti legali. È scattato il ritiro della patente, mentre l’auto è stata affidata a un conoscente idoneo alla guida.

Sempre a Giulianova, una 50enne italiana, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti tossicologici e all’alcoltest dopo un incidente stradale in cui ha sfondato un muro finendo nel cortile di un’abitazione privata. Anche in questo caso, patente ritirata.

Terzo episodio nel centro costiero: un 42enne extracomunitario, senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza per furto aggravato dopo aver rubato alcolici da un supermercato. Sorprendentemente inseguito dal personale, è stato bloccato nel parcheggio dai Carabinieri. Refurtiva recuperata.

TERAMO: FURTO SU LUOGO DI LAVORO

A Teramo, i militari hanno denunciato una 56enne incensurata per aver rubato un portafoglio all’interno degli spogliatoi di un esercizio commerciale. Il furto, avvenuto durante le ore di pulizia, è stato documentato dalle telecameredi videosorveglianza.

ROSETO: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E AGGRESSIONE ALLA COMPAGNA

Un 49enne italiano, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna, aggredita con calci e pugni dopo essersi introdotto in casa contro la sua volontà. La donna ha riportato ferite guaribili in otto giorni. L’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel comune di residenza, fuori provincia.

BELLANTE: 15ENNE ALLONTANATO PER MALTRATTAMENTI SULLA MADRE

Infine, a Bellante, un minore italiano di 15 anni è stato allontanato dalla casa familiare su disposizione del Tribunale per i Minorenni de L’Aquila per gravi maltrattamenti alla madre. Il ragazzo, incensurato, è stato collocato in una comunità educativa specializzata.