CONTROLLI ANTI-MALA MOVIDA: CHIUSA UNA SERATA DANZANTE A TORTORETO E SANZIONI PER ALCOL AI MINORI A SILVI

Proseguono i controlli della Polizia di Stato contro la “mala movida” sulla costa teramana, disposti dalla Questura di Teramo nell’ambito del piano di sicurezza estiva.

Nella serata di ieri, gli agenti hanno eseguito nuove verifiche nei locali pubblici tra Tortoreto e Silvi, con particolare attenzione al rispetto delle normative in materia di sicurezza, somministrazione di alcol e attività danzanti.

TORTORETO – BALLO SENZA AUTORIZZAZIONE: ATTIVITÀ INTERROTTA

A Tortoreto, il gestore di uno stabilimento balneare è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo di attività danzante, in violazione dell’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), in quanto sprovvisto dell’autorizzazione comunale necessaria.

Una volta accertata l’irregolarità, gli agenti hanno interrotto immediatamente la serata danzante, invitando le numerose persone presenti a defluire in sicurezza.

SILVI – ALCOL AI MINORI: MULTA AL GESTORE DI UN BAR

Sempre nella stessa serata, controlli mirati sono stati effettuati in un bar di Silvi Marina, dove agenti in borghese hanno riscontrato la somministrazione di alcolici a minori tra i 16 e i 18 anni. Il titolare dell’attività è stato sanzionato amministrativamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La Questura ricorda che tali servizi rientrano in un piano coordinato di prevenzione presso bar, locali e stabilimenti balneari della costa teramana, con l’obiettivo di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, soprattutto nel periodo estivo caratterizzato da un intenso afflusso turistico.