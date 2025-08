TORTORETO, CONTROLLI SUL LUNGOMARE: POLIZIA LOCALE IN AZIONE CONTRO L'USO IMPROPRIO DI MONOPATTINI E BICI ELETTRICHE

Il Comando di Polizia Locale di Tortoreto, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, ha intensificato i controlli lungo il lungomare e sulla pista ciclabile con l’obiettivo di contrastare l’uso improprio di monopattini e biciclette elettriche. L’iniziativa rientra in un più ampio piano di prevenzione pensato per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti, in particolare durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

Nelle scorse settimane, gli agenti hanno effettuato numerosi pattugliamenti in punti strategici del litorale, selezionati per la loro pericolosità e conformazione: lunghi rettilinei e curve che spesso inducono a velocità eccessive, specie tra i più giovani. Oltre alla componente repressiva, l’attività ha avuto un importante risvolto educativo: agli utenti è stato infatti ricordato l’obbligo di rispettare le norme di circolazione e le caratteristiche tecniche richieste per i mezzi elettrici.

I controlli, condotti nelle giornate del 15, 18, 22, 24, 26, 29 e 31 luglio in fasce orarie diverse, hanno portato all’intercettazione di 10 minorenni alla guida di monopattini o e-bike. Le violazioni rilevate spaziavano da comportamenti pericolosi fino alla mancanza di dispositivi obbligatori previsti dal Codice della Strada.

Per tutti i mezzi coinvolti è stata disposta l’immediata sospensione della circolazione e l’allontanamento dalla pista ciclabile. I conducenti sono stati identificati e i veicoli affidati a genitori o parenti, convocati direttamente sul posto, affinché prendessero piena consapevolezza delle responsabilità legali legate all’uso di questi mezzi da parte dei minori.

“La sicurezza prima di tutto – sottolinea l’Amministrazione – e continueremo a monitorare la situazione con costanza. È fondamentale che cittadini e turisti conoscano e rispettino le normative vigenti per un uso corretto di monopattini e biciclette elettriche. Solo così possiamo garantire una convivenza serena e sicura per tutti.”

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle ore di punta e ai luoghi più frequentati del litorale.