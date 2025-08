L’IMPRESA VA IN FERIE E LASCIA IL CANTIERE “APERTO”: I LADRI SALGONO AL TERZO PIANO E RUBANO 25MILA EURO

Sono salti grazie all’impalcatura dei lavori di ristrutturazione, lasciata anche con le scale montate dall’impresa andata in ferie proprio ieri , e sono arrivati al terzo piano, dove hanno rotto una porta finestra, entrando nell’abitazione di un 86enne. Una volta all'interno asportavano dai cassetti oro per un valore di circa 25.000 euro e oggetti preziosi. Purtroppo la zona, via Cavour, non è coperta da telecamere. Sulla finestra è stata rilevata dai Carabinieri 'impronta di un guanto. Un furto che, a parte il danno economico provocato al derubato, richiama tutti ad un supplemento di attenzione proprio sui numeroso cantieri aperti in città. Sono molte le imprese che ad agosto andranno in ferie, è necessario che i cantieri vengano messi in sicurezza, anche dal punto di vista della protezione dalle incursioni dei ladri.