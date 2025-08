INCIDENTE SULLA TERAMO-MARE ALL’ALTEZZA DI CANZANO: LUNGHE CODE IN DIREZIONE GIULIANOVA

Serata complicata per gli automobilisti in transito sulla Teramo-Mare (Variante SS 80), dove si è verificato un incidente stradale all’altezza dello svincolo per Canzano, in direzione Giulianova. Al momento si registra una lunga fila. Non risultano al momento feriti.

