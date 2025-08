TERAMO SI PREPARA AL CONCERTO DEI CHEMICAL BROTHERS: CHIUDE PONTE SAN FERDINANDO E ARRIVANO LE MISURE DI SICUREZZA

Sale l’attesa a Teramo per uno degli eventi musicali più attesi dell’estate: il concerto dei Chemical Brothers, in programma venerdì 8 agosto al parco fluviale, sotto il ponte San Ferdinando, all’altezza della scuola D’Alessandro.

L’evento, inserito nel cartellone di Teramo Natura Indomita, è a pagamento e promette di richiamare un pubblico numeroso da tutto l’Abruzzo e non solo. Proprio in vista dell’elevata affluenza, il Comune di Teramo ha già predisposto una serie di misure per garantire ordine e sicurezza.

Con un’apposita ordinanza, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura totale del ponte San Ferdinando, sia al traffico veicolare che pedonale, dalle ore 21 dell’8 agosto fino all’1 del 9 agosto. Una decisione legata sia a ragioni di sicurezza, sia per evitare che gruppi di spettatori si appostino sul ponte per assistere gratuitamente al concerto.

Ulteriori restrizioni riguarderanno via del Tiro, la strada che costeggia il parco fluviale: anche qui sarà vietato il transito e la sosta di tutti i veicoli negli stessi orari.

Gli organizzatori dell’evento avranno l’onere di segnalare con appositi cartelli i divieti e le chiusure già a partire da due giorni prima del concerto.

Il concerto dei Chemical Brothers promette di essere un evento spettacolare, ma la città si sta muovendo con attenzione per garantire che tutto si svolga nella massima sicurezza.