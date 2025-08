ABRUZZO, IMPOSTA DI SOGGIORNO IN CRESCITA DEL 33%: BOOM DI INCASSI SULLA COSTA (TORTORETO VINCE SU TUTTE), MA LA MONTAGNA FRENA

Crescono sensibilmente i ricavi dei Comuni abruzzesi provenienti dall’imposta di soggiorno, che nel 2024 raggiungono la cifra record di 4,6 milioni di euro, contro i 3,5 milioni del 2023. L’aumento è del 33% in un solo anno, pari a un incremento di 1,1 milioni di euro, e conferma un trend positivo che prosegue ininterrotto da cinque anni.

È quanto emerge da un’elaborazione del Centro studi enti locali su dati Mef, Banca d’Italia e Istat.

L’EVOLUZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Nel 2020, in piena pandemia, l’imposta di soggiorno aveva generato appena 2,2 milioni di euro. Da allora, la crescita è stata costante:

2021 : 2,5 milioni

2022 : 3,3 milioni

2023 : 3,5 milioni

2024: 4,6 milioni

Il bilancio del quinquennio è chiaro: +108%, con un aumento assoluto di 2,4 milioni di euro.

LA CLASSIFICA DEI COMUNI VINCENTI

A trainare l’impennata di incassi sono soprattutto le località balneari. In testa alla classifica si posiziona Tortoreto, che incassa 539mila euro, con un aumento dell’84% rispetto all’anno precedente. A seguire:

Martinsicuro : da 218mila a 473mila euro ( +117% )

San Vito Chietino : da 26mila a 55mila euro ( +113% )

Francavilla al Mare : da 103mila a 176mila euro ( +72% )

Pineto : da 207mila a 325mila euro ( +57% )

Alba Adriatica : da 441mila a 537mila euro ( +22% )

Silvi : da 297mila a 358mila euro ( +20% )

Roseto : da 471mila a 501mila euro ( +6% )

Pescara: da 258mila a 263mila euro (+2%)

Tra le località interne si segnalano:

Chieti : 108mila euro ( +24% )

Sulmona : 50mila euro ( +12% )

Castel del Monte : 11mila euro ( +56% )

Santo Stefano di Sessanio : 15mila euro ( +7% )

Castel di Sangro (new entry da aprile 2024): 49mila euro

MONTAGNA IN DIFFICOLTÀ

In controtendenza le località montane, che registrano flessioni significative nonostante l’aumento di interesse per il turismo naturalistico. Le cause sembrano legate alla scarsa progettazione turistica e a una limitata offerta strutturata.

Ovindoli : 10mila euro ( -28% )

Roccaraso : da 142mila a 129mila euro ( -9% )

Pescasseroli: da 100mila a 98mila euro (-2%)

Flessione anche per alcune destinazioni di mare:

Torino di Sangro : -27%

Vasto: da 343mila a 334mila euro (-3%)

FEDERALBERGHI: «FONDAMENTALE LA PROGRAMMAZIONE»

Per Giammarco Giovannelli, presidente regionale di Federalberghi, l’imposta di soggiorno è un termometro attendibile: «È un indicatore diretto delle presenze. Dove i dati crescono è stato fatto un lavoro progettuale, con eventi, iniziative, proposte per il tempo libero e un’offerta distribuita su più mesi. Dove i numeri calano, probabilmente non è stato fatto abbastanza per incentivare gli arrivi».

Giovannelli sottolinea anche l’importanza di una programmazione turistica su base stagionale o annuale, come avviene nelle grandi città e nei borghi con forti attrattori culturali e ambientali. «Chi ha lavorato su questo fronte — conclude — oggi raccoglie i frutti».