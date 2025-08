BIMBO OPERATO 18 VOLTE IN 4 ANNI, MA L'INPS VUOLE ALTRE "CARTE"





Ha solo quattro anni, ma ha già subito 18 interventi chirurgici alla testa per una grave patologia irreversibile. Eppure, l’Inps ha chiesto nuovamente alla famiglia – residente a Cepagatti – di fornire documentazione aggiornata per confermare l’invalidità civile del piccolo, la cui certificazione è in scadenza. La richiesta, come racconta il Cenrtro, prevede l'invio di nuovi documenti medici entro 40 giorni, senza convocazione a visita. Un paradosso, denunciano i genitori, che sottolineano come un precedente verbale medico del 2021 abbia già riconosciuto l'invalidità permanente e la necessità di assistenza continua, esonerando il bimbo da future revisioni. La burocrazia, troppo spesso è più forte del buon senso.