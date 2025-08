LITE TRA ZIO E NIPOTE FINISCE A COLTELLATE: UNO IN CARCERE, L'ALTRO IN FIN DI VITA

Sette coltellate al nipote. Una convivenza segnata da anni di tensioni, violenze e problemi legati alla tossicodipendenza del nipote, che è esplosa ancora una volta per futili motivi, ma poi è presto sfociata in una colluttazione: il nipote ha aggredito lo zio con uno sgabello, che ha reagito afferrando un coltello da cucina. Il 36enne Fabrizio Grossi, 36 anni, è ricoverato in fin di vita all’ospedale di Avezzano, mentre lo zio, Massimo Grossi, 59 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il nipote era tornato da poco a vivere dallo zio a Roma, ma la situazione era rapidamente precipitata. Liti costanti, aggressioni, tanto che lo zio l’anno scorso era finito in ospedale, ma non aveva voluto denunciare il nipote.