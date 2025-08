BLITZ NELL’EDICOLA, FUGA CON BORSELLO: COPPIA ARRESTATA SULL’A14 CON 1.500 EURO

Si sono finti genitori interessati all’acquisto di una rivista per bambini, ma era solo una messinscena per distrarre la titolare dell’edicola. In pochi secondi, mentre l’uomo chiedeva di cambiare il giornalino già acquistato, la complice si è introdotta dietro il bancone e ha rubato un borsello contenente 1.500 euro in contanti e un bancomat.

È successo sotto i portici di piazza Cavour, nel cuore di Ancona. Vittima del colpo Orsolina Tiranti, storica edicolante della zona. I due ladri, marito e moglie di 26 e 22 anni, residenti in Abruzzo e senza precedenti penali, sono poi fuggiti a bordo di una Skoda Octavia.

Ma la fuga è durata poco. La Polizia di Stato li ha rintracciati grazie alle telecamere comunali e a un lungo pedinamento sull’A14. Il veicolo era stato immortalato in alta risoluzione all’uscita dall’edicola e poi geolocalizzato attraverso sistemi di videosorveglianza intelligenti, che ne hanno permesso l’inseguimento fino a un’area di sosta nei pressi di Giulianova.

Ad agire è stata la Squadra Mobile di Ancona, coordinata dal vicequestore Luca Pinto. Gli agenti, una volta fermata l’auto, hanno ritrovato l’intera somma nascosta nel vano della ruota di scorta. Il denaro è stato immediatamente restituito alla commerciante, che ha ringraziato commossa: «Non ci speravo più», ha detto.

Il pubblico ministero di turno ha disposto per la coppia la denuncia a piede libero per furto con destrezza in concorso, senza l’applicazione di misure cautelari.