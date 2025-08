LA DENUNCIA / “SONO STATA MORSA DA UNA VOLPE CHE MI È ENTRATA IN CASA”

Desidero segnalare un episodio pericoloso accaduto questa sera 02 agosto ore 21:30 zona Colleparco (Teramo). Una volpe selvatica ha attraversato il mio giardino ed è entrata in casa dalla finestra di destra, proprio mentre stavo cenando. L’animale mi ha morso improvvisamente al piede, senza alcuna provocazione. Solo dopo il morso, spaventata, ho iniziato a urlare e ho cercato di allontanarla, ma la volpe non si è spaventata ed è rimasta in casa per diversi istanti. Mi sono recata al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie. Vorrei avvisare i residenti della zona a prestare la massima attenzione e segnalare eventuali avvistamenti o comportamenti anomali della fauna selvatica alle autorità competenti. Il fatto verrà segnalato ufficialmente all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo per le opportune verifiche sanitarie e per garantire la sicurezza del vicinato.

LETTERA FIRMATA