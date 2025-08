MUORE ELETTRICISTA COMUNALE IN UN INCIDENTE STRADALE

Dramma nelle campagne di Castel di Sangro, in via Polveriera di Piano Zittola, dove un uomo ha perso la vita in un tragico incidente stradale. La vittima è Piermariano Di Benedetto, 48 anni, elettricista impiegato da molti anni presso il Comune sangrino. A lanciare l’allarme è stato un passante che, notando un’auto capovolta nel fiume Zittola, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, parte dell’abitacolo risultava sommerso dall’acqua. Nonostante il rapido intervento, per il 48enne non c’era più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, Di Benedetto stava percorrendo la stretta strada asfaltata a bordo del suo fuoristrada Mitsubishi Pajero, quando – per cause ancora in corso di accertamento – il veicolo sarebbe uscito di strada durante una manovra in retromarcia. Il mezzo si è ribaltato precipitando per alcuni metri nella scarpata e finendo nel canale sottostante. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo senza vita dell’uomo e recuperare il veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, si è recato sul luogo dell’incidente, visibilmente scosso. «Abbiamo perso un grande lavoratore e un uomo stimato da tutta la comunità – ha dichiarato –. Mi unisco al dolore della famiglia, cui va il mio più sentito cordoglio». L’intera comunità è sotto shock per una perdita improvvisa che lascia un vuoto profondo non solo tra i colleghi del Comune, ma in tutti coloro che conoscevano Piermariano Di Benedetto. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.