PITBULL AZZANNA COPPIA CHE CERCA DI PROTEGGERE IL PROPRIO CAGNOLINO

Paura durante una tranquilla passeggiata domenicale: una coppia è stata aggredita da un pitbull mentre cercava di difendere il proprio cagnolino. L’attacco è avvenuto a Vasto, su viale del Cimitero dove il pitbull si è scagliato rapidamente contro il piccolo cane. Nel tentativo disperato di mettere in salvo l’animale, l’uomo è riuscito a scavalcare un cancello con il cane, mentre la donna è rimasta appesa alla recinzione. Il cagnolino ha riportato una lieve ferita a una zampa, ma a rimetterci sono stati soprattutto i padroni, feriti a braccia e caviglie durante la fuga. Determinante l'intervento di alcuni cittadini, che hanno messo in fuga l'animale e allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, una pattuglia della guardia di finanza e una squadra accalappiacani che ha preso in custodia il pitbull. La coppia, dopo le cure in pronto soccorso, ha sporto denuncia, si sta cercando di risalire ai proprietari del cane attraverso il microchip.