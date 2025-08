ALBERO CADE SU UN'AUTO, FERITA DONNA ALLA GUIDA







Paura a Fossacesia, dove una donna di 65 anni è rimasta ferita dopo che un albero è crollato sulla sua auto durante un violento nubifragio che ha colpito l’intera zona. Il maltempo, accompagnato da forti raffiche di vento e grandine, ha causato numerosi disagi e danni in tutta l’area. La donna si trovava alla guida della sua vettura quando, all’improvviso, un albero è stato sradicato dal vento ed è precipitato sulla macchina, schiacciando parte del tetto. Immediato l’intervento dei soccorritori: i vigili del fuoco hanno lavorato per liberare l’automobilista, che è stata poi trasportata in ospedale con ferite fortunatamente non gravi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona e coordinare gli interventi. Numerose le segnalazioni ai centralini dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti e tetti danneggiati.