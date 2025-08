PREMIO MONTAUTI / LA SEZIONE CURATA DA PAOLA DI FELICE PREMIA GERONIMO STILTON E LANCIA GIOVANI ARTISTI

Torna nel suggestivo scenario del Parco Nazionale del Gran Sasso, “Arte in Alta Quota – Premio G. Montauti”, manifestazione culturale sempre punto di riferimento per l’arte contemporanea emergente in Abruzzo. La sezione del Premio “Patto tra giovani artisti e natura nei borghi montani abruzzesi”, sotto la Direzione artistica della prof.ssa Paola Di Felice, culminerà sabato 9 agosto alle ore 18:00 con la cerimonia di premiazione presso la Sala Luigi Riccioni. Al centro della rassegna, curata l’esposizione delle idee progettuali di giovani artisti selezionati a livello nazionale: Aurora Avvantaggiato, Federica Clerici, Francesco Fiore De Conno, Chiara Gambirasio, Silvia Mantellini Faieta, Chiara Marchesi, Francesco Mina, Arianna Pace, Edoardo Sessa e Raffaele Vitto. Attraverso linguaggi che spaziano dall’installazione alla pittura, alla scultura, le opere riflettono sul paesaggio montano, sulla memoria e sull’identità collettiva, in dialogo costante con il contesto naturale e umano che le accoglie. La sezione del Premio “Patto tra giovani artisti e natura nei borghi montani abruzzesi”, sotto la Direzione artistica della prof.ssa Paola Di Felice, direttore emerito del Polo Museale “Città di Teramo” e attualmente direttrice del Museo delle Ceramiche di Castelli, è destinata infatti a creare un “Cammino” nell’Alta Val Vomano all’interno di un “Parco” ovvero un’area in grado di narrare paesaggi culturali che coniughino percorsi naturalistici, spiritualità e arte diffusa mediante le installazioni disseminate lungo il tragitto. A rendere ancora più significativa questa edizione, sarà la consegna di un riconoscimento d’onore a Elisabetta Dami, ideatrice del celebre personaggio per ragazzi Geronimo Stilton, per il suo impegno nella promozione della lettura e dell’immaginazione tra le nuove generazioni. Il Premio G. Montauti è intitolato all’artista e intellettuale Guido Montauti, figura centrale per la cultura visiva dell’Appennino abruzzese, e intende valorizzare ogni anno i talenti emergenti che sappiano coniugare ricerca artistica e attenzione al territorio. L’iniziativa è promossa con l’obiettivo di far incontrare arte, natura e comunità, offrendo un’occasione di confronto e riflessione in un luogo che fa della bellezza del paesaggio il suo punto di forza.