DOPO 60 ANNI SI RITROVANO GLI ALUNNI DELLA 1ª H DELLA SCUOLA ELEMENTARE RISORGIMENTO DI TERAMO

Una giornata all’insegna dell’emozione e dei ricordi quella vissuta da un gruppo di ex alunni della 1ª H della scuola elementare Risorgimento di Teramo, che si sono ritrovati dopo ben sessant’anni. Un incontro tanto atteso quanto sentito, celebrato con una cena al ristorante Zenobi, dove abbracci, sorrisi e aneddoti hanno riportato tutti indietro nel tempo.

Erano presenti, in ordine da sinistra nella storica foto ricordo: Graziano Fidanza, Antonietta Di Carlo, Marcello Torbidone, Roberta Casciotti, Daniele Lucantoni, Loredana Ioannoni, Doriana Lucque, Fabrizio Tribuiani, Manuela Masci, Patrizia Di Massimantonio, Franca Di Renzo e Massimo Vitelli. Tutti uniti sotto lo sguardo affettuoso della loro maestra di allora, Filomena Pirocchi, figura indimenticata che ha segnato i primi passi del loro percorso scolastico e che è venuta a mancare.

A raccontare com'è nata l’idea è Lorena Ioannoni, tra le promotrici dell'iniziativa:

“Mi hanno contattata due amiche chiedendomi di organizzare il gruppo WhatsApp. Finalmente abbiamo trovato giorno e luogo per la reunion. Non è stato semplice: alcuni li abbiamo rintracciati sui social, altri vivono fuori regione… ma alla fine una bella rappresentanza c’era. E sembrava proprio di essere tornati bambini, con mille storie e ricordi condivisi. Ognuno con il proprio bagaglio di vita, ma con lo stesso spirito di allora.”

Quello che era iniziato come un gioco tra ex compagni di banco si è trasformato in un momento di profonda umanità, dove il tempo sembrava essersi fermato. A 60 anni di distanza, l’amicizia e l’identità di gruppo hanno retto l’urto degli anni, rivelando quanto siano duraturi i legami nati sui banchi di scuola.