LA COMUNITÀ FESTEGGIA DON ELVEZIO DI MATTEO PER I SUOI 50 ANNI DI SACERDOZIO

Un traguardo di fede, dedizione e servizio: la comunità si è stretta attorno a Don Elvezio Di Matteo per celebrare i suoi 50 anni di sacerdozio. Un momento toccante, ricco di emozione e riconoscenza, che ha visto la partecipazione di fedeli, amici, autorità civili e religiose.

Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale hanno voluto esprimere pubblicamente la loro vicinanza:

“Ci uniamo con affetto a questo momento di gioia – ha dichiarato il Primo Cittadino – ringraziando Don Elvezio per una vita spesa al servizio degli altri, della comunità e dei più fragili. La sua presenza è stata ed è un punto di riferimento spirituale e umano per tutti noi.”

La celebrazione, che si è svolta nella chiesa parrocchiale dove Don Elvezio ha guidato per anni la comunità, è stata accompagnata da canti, preghiere e lunghi applausi. Numerosi i messaggi di stima giunti anche da chi, nel tempo, ha avuto modo di incontrarlo e riceverne conforto, guida o semplicemente un sorriso.

Don Elvezio, visibilmente commosso, ha voluto ringraziare tutti:

“Cinquant’anni sembrano tanti, ma sono volati. Ho ricevuto molto di più di quanto ho dato. Il mio grazie va a Dio, alla Chiesa, ma soprattutto a voi, persone che ho incontrato lungo questo cammino.”

Dalla sua ordinazione ad oggi, Don Elvezio ha attraversato decenni di storia, mantenendo viva la missione evangelica con umiltà e instancabile dedizione. La comunità gli ha reso omaggio non solo come sacerdote, ma anche come uomo, padre spirituale e simbolo di unità.