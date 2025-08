ATRI / ANNULLATA PER BLUE TONGUE LA SFILATA DEI CARRI A FERRAGOSTO

Il Comune di Atri informa che, a seguito delle disposizioni sanitarie emanate dal Servizio Veterinario della ASL di Teramo, è stato disposto l’annullamento della tradizionale sfilata dei carri trainati dai buoi, prevista per il 15 agosto 2025 nell’ambito del Ferragosto Atriano. Il provvedimento sanitario, adottato a causa dell’epidemia di Blue Tongue che ha colpito gli allevamenti, vieta l’esposizione e la movimentazione delle specie ovine, caprine e bovine, ponendo vincoli operativi che rendono impossibile lo svolgimento dell’iniziativa in condizioni di sicurezza e conformità. In occasione del Ferragosto Atriano, l’Amministrazione comunale ha deciso di preservare il valore culturale e identitario dell’evento, proponendo un appuntamento di grande rilievo internazionale, incentrato sulla musica e sulla tradizione popolare. A partire dalle 17, il centro storico di Atri si animerà con la sfilata di sei Gruppi Folkloristici, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto. La serata proseguirà alle ore 21 in Piazza Duchi d’Acquaviva con la 52esima Rassegna Folkloristica Internazionale, che vedrà protagonisti tre cori folkloristici provenienti da diversi Paesi, pronti a coinvolgere il pubblico in un’esplosione di musiche, canti e colori.

“Il Ferragosto Atriano, nonostante l’annullamento della sfilata dei carri, - dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Atri, Domenico Felicione - sarà comunque ricco di iniziative legate alla tradizione. Abbiamo infatti deciso di trasformare questa difficoltà in un’opportunità, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un evento di ampio respiro internazionale, capace di celebrare la nostra identità attraverso nuove forme di espressione culturale e musicale. La Rassegna Internazionale Folk sarà un’occasione di incontro, dialogo e festa, nel segno della tradizione e dell’apertura al mondo. Si ringrazia l'associazione Rione San Domenico per l'organizzazione".