I LETTORI CI SCRIVONO/ CRESCONO LE PROTESTE PER IL VERDE PUBBLICO: CITTADINI COSTRETTI A INTERVENIRE DA SOLI

Si moltiplicano in città le segnalazioni per la scarsa manutenzione del verde pubblico. Sotto accusa la Villa comunale, il parco fluviale, il verde del parco di via Tevere, ma anche piste ciclabili e aree pedonali invase da erbacce e sterpaglie. Alla Gammarana si registrano cadute di pini, mentre in via Po le condizioni della ciclabile mettono a rischio i ciclisti.

Alla Cona, i residenti hanno effettuato potature in autonomia per garantire la sicurezza dei bambini nelle aree gioco. Una delle criticità principali riguarda la carenza di personale: attualmente i giardinieri comunali sarebbero solo tre, con mezzi insufficienti.

Nel mirino anche la collaborazione tra Comune e Team, definita in miglioramento dall’assessore Domenico Sbraccia, ma ancora poco efficace. Intanto i cittadini si organizzano: alla Stazione, nella macroarea 4, i volontari continuano a ripulire il parco di via Torino, in attesa – da oltre un anno – di una risposta formale alla richiesta di un “patto di collaborazione” con l’amministrazione.

foto: repertorio