PRENDEVA UNA CAMERA NEI B&B... PER SVALIGIARE QUELLE DEGLI ALTRI OSPITII





Prendeva una camera in un bed & breakfast fingendosi turista, ma in realtà il suo unico scopo era svuotare le camere degli altri ospiti. È stato è stato sorpreso in flagranza e arrestato dai carabinieri un 25enne, originario di Treviso, arrivato in Abruzzo per una vacanza ladresca. Determinante è stata la segnalazione di un ospite che, nel cuore della notte, ha notato il giovane entrare furtivamente in una struttura ricettiva e aggirarsi negli spazi comuni. L’immediato intervento dei militari della Sezione Radiomobile ha permesso di sorprendere il ragazzo all’interno del B&B, che aveva già sottratto una bevanda dalla cucina ed era entrato nella stanza di un altro turista. Il 25enne è stato arrestato per furto con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Treviso, in attesa del processo per direttissima.