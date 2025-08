SETTE COLPI DI PISTOLA NELLA NOTTE CONTRO IL PORTONE DI UN CONDOMINIO





Sette colpi di pistola esplosi contro il portone di un condominio, lasciando un intero stabile sotto shock. È accaduto intorno alle 2 a Sulmona: quattro proiettili hanno infranto il vetro dell’ingresso, mentre altri tre hanno colpito la porta. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura tra i sedici nuclei familiari residenti è altissima. Sono stati proprio i condomini, uscendo di casa, a notare i fori lasciati dai colpi. Sul posto è intervenuta la Scientifica per i rilievi e tutti e sette i proiettili, di calibro 7.65: sono stati recuperati, saranno sottoposti a perizia balistica per verificare eventuali legami con episodi simili del passato. Gli spari sarebbero partiti a pochi metri dall’ingresso del condominio, raggiunto a piedi attraverso il cortile interno, nonostante un cancello chiuso. Le indagini quindi si concentrano ora sui residenti per comprendere chi fosse il reale bersaglio. Secondo una prima ipotesi investigativa, l’obiettivo dell’intimidazione potrebbe essere un giovanissimo coinvolto nel traffico di droga. Non si esclude neppure un errore di bersaglio o uno scambio di indirizzo.