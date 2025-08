I BLACK INK FANNO SOGNARE CON “SOGNI REMOTI”: LA GIOVANE BAND TERAMANA PUBBLICA UN NUOVO INEDITO

Sono sette, sono giovanissimi, e portano alta la bandiera della bella gioventù e della musica locale: sono i Black Ink, giovanissima band del Teramano composta da talenti tra gli 11 e i 18 anni. Dal 1° agosto 2025 è disponibile su tutte le piattaforme digitali il loro nuovo singolo inedito, “Sogni Remoti”, una ballad intensa e poetica che segna un importante traguardo per la band.

Il gruppo è formato da:

Valentina Angiuoni (voce),

Mariarenata Bilò (voce),

Elisa Cardinale (basso),

Federico Faragalli (chitarra),

Matteo Mistichelli (batteria),

Mattia Rastelli (tastiere),

Simone Roila (chitarra).

Nati nel 2021 all’interno della scuola Faremusika, i Black Ink hanno già dimostrato grande maturità artistica, collezionando esibizioni dal vivo e riconoscimenti. Tra questi, il terzo posto al Santa Jona Festival Blues-Jazz con il brano originale “Little Jane”, scritto da Valentina Angiuoni.

L’estate li vede protagonisti in numerose date lungo la costa e nell’entroterra teramano, portando la loro musica tra la gente, in un connubio di cover rock – italiane e internazionali – e brani originali.

Il nuovo singolo, “Sogni Remoti”, è stato scritto da Mariarenata Bilò e si presenta come una delicata riflessione sulla complessità dell’animo umano, dove si intrecciano felicità e sofferenza. Un messaggio di speranza e poesia, capace di toccare il cuore di tutti, ma in particolare quello delle nuove generazioni.

Il brano segue la pubblicazione di un altro inedito, “You gotta take me to heaven”, scritto dal chitarrista Federico Faragalli e distribuito nel 2023, consolidando così il percorso artistico della band.

Con entusiasmo, dedizione e tanto talento, i Black Ink si affermano come autentici ambasciatori della giovane creatività teramana. La loro musica è una testimonianza concreta di come i sogni, con impegno e passione, possano diventare realtà.

🎧 Ascolta il singolo “Sogni Remoti” su Spotify:

https://open.spotify.com/album/3WOgCHddLpmacQXWGqk4PQ?si=bRUQOtf1RrWhR-03_xJ3TQ

Seguili anche sui social per scoprire date, novità e nuovi brani: