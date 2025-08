IL PARCO DEL GRAN SASSO COMPLETA LA BANCA DATI DELLA BIODIVERSITÀ DELL'ABRUZZO

Un traguardo importante per la conoscenza e la tutela ambientale in Abruzzo: il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha completato la Banca Dati Geografica della Biodiversità della Regione Abruzzo, realizzata grazie a un finanziamento di 190.000 euro nell’ambito della Misura 7.6.1 del PSR Abruzzo 2014–2020.

Frutto di un lavoro meticoloso durato oltre due anni e della collaborazione tra 28 soggetti – tra Enti gestori di Aree Protette, Siti Natura 2000 e Raggruppamenti Carabinieri Biodiversità – la Banca Dati rappresenta oggi uno strumento avanzato di archiviazione, consultazione e divulgazione delle conoscenze su flora, fauna e habitat presenti in tutta la regione.

Il sistema include già oltre 40.000 punti georeferenziati, più di 200.000 dati sulla flora e circa 12.000 sulla fauna. A renderlo operativo è stato il webgis curato da NEMO Nature and Environment, mentre la struttura informatica della banca dati è stata progettata da ISI Engineering.

“Abbiamo fortemente voluto che il progetto si completasse in occasione del trentennale dell’Ente Parco” – ha dichiarato il Presidente Avv. Tommaso Navarra – “Un traguardo strategico per la conoscenza delle matrici ambientali regionali, ma anche un punto di partenza per una rete collaborativa tra enti, istituzioni e cittadini”.